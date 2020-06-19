السعودية اليوم / الولايات المتحدة تعلن حزمة مساعدات إنسانية بحوالي 93 مليون دولار



واشنطن 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واس

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حزمة مساعدات إنسانية جديدة بحوالي 93 مليون دولار لتعزيز جهود الولايات المتحدة المستمرة في الاستجابة لوباء (كوفيد - 19) ومساعدة الأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم على التغلب على الدمار الناجم عن الفيروس.

وقال بومبيو في بيانٍ صادرٍ اليوم: إن هذا الدعم الجديد، سيساعد الناس في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، مشيراً إلى أنه من بين قيمة الدعم الإجمالية، سيخصص أكثر من 75 مليون دولار لحساب المساعدة الدولية في حالات الكوارث لبرامج الصحة الطارئة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والخدمات اللوجستية والحماية ، بالإضافة إلى المساعدة الغذائية لمعالجة الآثار الثانوية للوباء.

وأوضح أن ما يقرب من 18 مليون دولار، ستخصص لحساب الهجرة ومساعدة اللاجئين والمنظمات الدولية وغير الحكومية على توفير المياه والصرف الصحي ولوازم النظافة ؛ ودعم سبل العيش ؛ والخدمات النفسية والاجتماعية ؛ والأمن الغذائي.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: أن هذه المساعدة الجديدة تعد جزءاً من أكثر من 12 مليار دولار، قدمتها حكومة الولايات المتحدة لصالح الاستجابة العالمية ، بما في ذلك تطوير اللقاحات والعلاجات وجهود التأهب والمساعدة الإنسانية.

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