السعودية اليوم / قتلى من مليشيا الحوثي في هجوم للجيش اليمني على مواقعها بجبهة النضود في الجوف



عدن 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واس

أفشل الجيش اليمني، مخططا لمليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، لشن هجوم على مواقعه في مديرية خب الشعف في محافظة الجوف.

وقال مصدر عسكري إن وحدات عسكرية شنت أمس الخميس هجومًا استباقيًا خاطفًا ضد مجاميع من مليشيات الحوثي كانت تخطط للإغارة على أحد مواقع الجيش في جبهة النضود شرق بير المزاريق، بالجوف.

وتمكنت قوات الجيش، من إطباق حصار على مجاميع المليشيا والاشتباك معها بحسب المصدر الذي أكد سقوط قتلى وجرحى حوثيين وفرار آخرين منهم، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وبالتزامن استهدف طيران تحالف دعم الشرعية ثلاثة عربات تحمل تعزيزات تابعة للمليشيات الانقلابية كانت في طريقها إلى الجبهة وأسفرت الغارات عن تدميرها بالكامل.

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21:36ت م

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