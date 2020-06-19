السعودية اليوم / أمانة نجران ترفع أكثر من 9500 طن من النفايات خلال مايو الماضي



نجران 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واس

رفعت أمانة منطقة نجران 9547 طناً من النفايات و26,450 مترا مكعبا من مخلفات البناء في الأحياء السكنية خلال شهر مايو الماضي ، ضمن أعمال تحسين المشهد الحضري ، وذلك في إطار أعمال النظافة اليومية التي تنفذها أمانة المنطقة وتقوم بنقلها لمرمى النفايات المخصص لها .

وأكد أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان ، أهمية التعاون من الجميع مع الأمانة في هذا الجانب ، للمحافظة على النظافة العامة ، والوصول إلى بيئة نظيفة خالية من الملوثات والمشوهات البيئية في مختلف المواقع ، لافتاً الانتباه إلى الأضرار الاقتصادية والصحية الناتجة عن رمى المخلفات في الأماكن والمرافق العامة.

وأوضح أن أعمال النظافة اليومية داخل مدينة نجران تجري من خلال فرق من الأيدي العاملة المتخصصة والآليات الحديثة من خلال أعمال النظافة الميدانية ، مبيناً أن معظمها نفايات منزلية ، وأنقاض ناتجة عن عمليات البناء والهدم ، الأمر الذي يتطلب بذل جهوداً كبيرة لإزالتها والعمل على ترحيلها ، داعياً المواطنين والمقيمين للمشاركة الفاعلة مع الأمانة لإنجاح مساعيها في الحفاظ على نظافة البيئة وصحة المجتمع ومعالجة التشوه البصري.

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21:34ت م

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