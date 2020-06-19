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نخبة من المسرحيين السعوديين يستشرفون الواقع في ظل الرؤية

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2020-06-19

نخبة من المسرحيين السعوديين يستشرفون الواقع في ظل الرؤية

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-الرياض

تقام عند الساعة الثامنة والنصف من مساء غدٍ السبت، 20 حزيران/يونيو 2020، حلقة نقاش افتراضية عبر برنامج “زوم”، يشارك فيها نخبة من المسرحيين في المملكة العربية ، بعنوان “استشراف المشهد المسرحي السعودي في ظل رؤية 2030”.

وتتضمن أبرز محاور حلقة النقاش، التي تنظمها فرقة شباب المسرح، الحديث عن الفرق المسرحية الخاصة ومستقبل المسرح السعودي، وطموحات المسرحيين لهيئة المسرح والفنون الأدائية، وإدراج المهن الثقافية في التصنيف الموحد للمهن، والتحديات التي تواجه المسرح السعودي.

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ويشارك في الحلقة الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي، والسينوغراف والمخرج المسرحي عبدالعزيز العسيري، والكاتب والمخرج المسرحي علي السعيد، والسينوغراف والمخرج المسرحي نوح الجمعان، والناقد والمخرج المسرحي نايف البقمي ورئيس فرقة مسرح الطائف سامي الزهراني، ويديرها المخرج المسرحي خالد الباز.

ودعت فرقة شباب المسرح الراغبين في حضور حلقة النقاش هذه إلى التسجيل من هنا.



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