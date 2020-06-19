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عسير تسجل 338 إصابة بفيروس كورونا بينها 161 حالة تعافي
متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني- أبها
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 19 حزيران/يونيو 2020، تسجيل 338 حالة إصابة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمنطقة عسير.
وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رُصدت في مدينة أبها و12 محافظة بمنطقة عسير، مشيرة إلى أنّه “سجلت أبها 53 إصابة، وخميس مشيط 167 إصابة، وظهران الجنوب 15، والبشائر 7 إصابات، ورجال ألمع 5حالات، وبيشة 30 إصابة، والحرجة 9 إصابات، ومحايل عسير 10 إصابات، وأحد رفيدة 23 إصابة، ووادي ابن هشبل 3 إصابات، وسراة عبيدة 7 إصابات، والنماص 6 حالات، وبارق إصابة واحدة، وتثليث إصابة واحدة.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة عسير حتى اليوم 339 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 161 حالة، بينما لم تسجل أي حالة وفاة ولله الحمد، حسب ما جاء في موقع وزارة الصحة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل( 4,301) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1849) حالة و45 حالة وفاة، وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (150,292) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (95,764)حالة بينما بلغ إجمالي الوفيات (1,184)
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