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نقاط فرز لمتطوعي هلال الجوف ببعض الجوامع أثناء صلاة الجمعة

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2020-06-19

نقاط فرز لمتطوعي هلال الجوف ببعض الجوامع أثناء صلاة الجمعة

ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار

متابعات الخليج 365 - واس

أقام متطوعو فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف اليوم نقاط فرز في بعض الجوامع بالمنطقة أثناء دخول المصلين المساجد والجوامع لصلاة الجمعة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار .

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وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بالجوف حمدان الضويحي أن هذه المبادرة تأتي استمراراً لمبادرات فرع الهيئة بمنطقة الجوف وتفعيلاً للدور التطوعي الذي يشارك به متطوعو ومتطوعات الهيئة للتوعية وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر أن هذه المبادرة التي تبنتها الهيئة تأتي حرصا منها على تقديم جميع الخدمات الاحترازية التي تحد من انتشار هذه الجائحة، حرصاً على سلامة المصلين أثناء صلاة الجمعة.



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