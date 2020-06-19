فاتورة المياه في إسكانات جازان تتجاوز الـ500 ريال!

2020-06-19

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

شكا أهالي إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان (الحصمة- رمادة- والخارش) من ارتفاع أسعار فاتورة المياه في الشهور الماضية عما قبلها، حيث أصبحت بعضها تتعدى 500 ريال!

وقال عبدالعزيز شراحيلي في تصريحات خاصة إلى “متابعات الخليج 365“: “إن فواتير المياه كانت في السابق تصدر بطريقة ثانية كل شهر، حيث تتراوح ما بين 95 إلى 105 ريالات شهريًّا، وكان الأمر مقبولًا، ويوافق جميع طبقات المجتمع في أغلب الإسكانات في جازان، ولكن في الشهور الماضية تغير الوضع وأصبحت الفواتير تتعدى الـ500 ريال”.

من جهته، أوضح إبراهيم قيسي قائلًا: “لقد تفاجأ الجميع بارتفاع فواتير المياه لتقفز لما فوق 500 ريال شهريًّا، وهذا الأمر بصراحة غير مقبول، حيث إن هناك أسرًا لا يوجد لديها دخل غير الضمان، والذي لا يتعدى 1500 ريال، علمًا بأن لديهم متطلبات أخرى من المواد الغذائية والكهرباء”.

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أما عبدالله هزازي، فبيَّن أنَّ “استهلاكي للمياه في البيت ليس كثيرًا، ومع هذا أصدرت لي فاتورة بحوالي 400 ريال”. وأضاف: “نتمنى من الشركة النظر فيها وإعادة الفاتورة الشهرية الثابتة، وهي المتوسط بين أفراد المجتمع، وأيضًا يسهل على الجميع سددها”.

في سياق متصل، تواصلت “متابعات الخليج 365” مع المتحدث الرسمي باسم المياه بجازان، الأستاذ وليد باحسن، الذي رد بقوله: “نفيدكم عن سبب ارتفاع الفواتير تغيير الحسابات من الحساب (المثيل) إلى احتساب كمية الاستهلاك الفعلي للمياه من العميل”.

وأشار إلى أنَّه “يمكنكم تسجيل بلاغات انقطاعات وتسرب مياه على الرقم الموحد لخدمة العملاء: 92 000 1744، أو للاعتراض على فواتير المياه زيارة الفرع الإلكتروني من هنا”.

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