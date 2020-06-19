هذه المدن سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 19 يونيو 2020 09:13 مساءً - ‏ساعتين مضت أخبار السعودية 57 زيارة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقريراً بأعلى وأدنى درجات الحرارة التي سُجلت في المملكة اليوم الجمعة.

وسجلت محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية اليوم درجة حرارة بلغت 44.1 درجة مئوية، لتكون بذلك أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم، تلتها الدمام التي سجلت 44 درجة، ثم مكة المكرمة ووادي الدواسر وشرورة، وسجلت كل منها 43 درجة مئوية.

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فيما سجلت الباحة وطريف أدنى درجة حرارة في المملكة اليوم، بـ31 درجة، ثم الوجه 31.6 درجة، جاء بعدها القريات بـ32.6 درجة مئوية.