“هيئة الترفيه” تعلن الدليل الإرشادي لعودة الأنشطة الترفيهية بهذه الطريقة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 19 يونيو 2020 09:13 مساءً - ‏ساعتين مضت أخبار السعودية 42 زيارة

كشف رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، عن الدليل الإرشادي لعودة الأنشطة الترفيهية بما يضمن التباعد الاجتماعي، وعدة جوانب تنظيمية ووقائية.

وتضمن الدليل عدم الحضور لكبار السن 65 سنة وأكثر ومن لديه أمراض مزمنة، ومنع حضور الأطفال 15 سنة وأقل إلا في حال كانت الفعالية موجهة للأطفال.

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كما تضمنت تحديد الطاقة الاستيعابية في الفعالية بواقع شخص لكل 9 متر مربع بما يضمن تطبيق التباعد الجسدي في وضع متحرك، ولا يسمح بتجاوزها وإعلان العدد المسموح للدخول خارج الموقع.