محمد بن مسعود - الدمام - إعادة فتح جميع فصول الدراسة للطلاب بالبلاد في شهر سبتمبر المقبل سجلت بريطانيا 173 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ بذلك إجمالي ضحايا المرض 42461 شخصاً. وأفادت الحكومة البريطانية اليوم بتسجيل 1346 إصابة جديدة ليبلغ بذلك إجمالي الإصابات في المملكة المتحدة 301815 إصابةً، مشيرة إلى إعادة فتح جميع فصول الدراسة للطلاب في شهر سبتمبر المقبل.فيروس كورونا الجديد بريطانيا بريطانيا تسجل 173 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-19 سجلت بريطانيا 173 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ بذلك إجمالي ضحايا المرض 42461 شخصاً. وأفادت الحكومة البريطانية اليوم بتسجيل 1346 إصابة جديدة ليبلغ بذلك إجمالي الإصابات في المملكة المتحدة 301815 إصابةً، مشيرة إلى إعادة فتح جميع فصول الدراسة للطلاب في شهر سبتمبر المقبل. Advertisements 19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441 08:51 PM إعادة فتح جميع فصول الدراسة للطلاب بالبلاد في شهر سبتمبر المقبل إعادة فتح جميع فصول الدراسة للطلاب بالبلاد في شهر سبتمبر المقبل سجلت بريطانيا 173 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ بذلك إجمالي ضحايا المرض 42461 شخصاً. وأفادت الحكومة البريطانية اليوم بتسجيل 1346 إصابة جديدة ليبلغ بذلك إجمالي الإصابات في المملكة المتحدة 301815 إصابةً، مشيرة إلى إعادة فتح جميع فصول الدراسة للطلاب في شهر سبتمبر المقبل. ، بريطانيا تسجل 173 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة ،

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