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سجلت المغرب ارتفاعاً قياسياً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ حيث سجل 539 حالة إصابة جديدة، 457 حالة منها سجلت وسط وحدة صناعية بمدينة القنيطرة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 9613.
وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم: إن عدد الوفيات استقر عند 213 وفاة بعد عدم الإعلان عن أية وفاة جديدة، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 8117 بعد تعافي 76 شخصاً آخرين.فيروس كورونا الجديد
19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441 09:13 PM
فيما استقر عدد الوفيات عند 213 وفاةالمغرب.. ارتفاع قياسي في عدد إصابات كورونا والإجمالي يصل 9613
سجلت المغرب ارتفاعاً قياسياً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ حيث سجل 539 حالة إصابة جديدة، 457 حالة منها سجلت وسط وحدة صناعية بمدينة القنيطرة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 9613.
وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم: إن عدد الوفيات استقر عند 213 وفاة بعد عدم الإعلان عن أية وفاة جديدة، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 8117 بعد تعافي 76 شخصاً آخرين.
، المغرب.. ارتفاع قياسي في عدد إصابات كورونا والإجمالي يصل 9613 ،
المصدر : الخليج 365
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