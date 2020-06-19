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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، اليوم الجمعة، تفاصيل التعرفة الجمركية بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية. نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، اليوم الجمعة، تفاصيل التعرفة الجمركية بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية. ويمكن الإطلاع على التعرفة الجمركية من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــا

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