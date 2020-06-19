شكرا لمتابعة خبر عن "الداخلية" تعيد التذكير بعقوبات تجمع المتسوقين داخل أو خارج المحل التجاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أعادت وزارة الداخلية، التذكير بعقوبة أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري، بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأكدت الوزارة، أنه في المرة الأولى توقع غرامة قدرها 5 آلاف ريال على المنشأة أو المسؤول عن كل شخص زاد عن العدد المنصوص عليه بما لا يزيد عن 100 ألف ريال، و يُغرم الحضور أو المتسبب في الحضور 5 آلاف ريال.

وأشارت إلى أنه في المرة الثانية، توقع مخالفة على المنشأة أو المسؤول 10 آلاف ريال عن كل شخص زاد عن العدد المنصوص عليه، و5 آلاف ريال عن الحضور أو المتسبب في ذلك.

Advertisements

وفي المرة الثالثة، يتم مضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول للنيابة العامة، ويحال الحضور أو المتسبب في ذلك إلى النيابة العامة.

وفي حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لمدة 3 أشهر، وفي حال تكررت للمرة الثانية سيتم إغلاق المنشأة 6 أشهر.

وإذا كان المخالف من المقيمين في المملكة، فيتم إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.