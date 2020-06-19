شكرا لمتابعة خبر عن رسالة مؤلمة من تركي آل الشيخ يٌثير القلق: «أصارع المرض» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أثار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، اليوم الجمعة، القلق بعد تعليق حول مرضه.

وقال "آل الشيخ" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لازلت في صراع مع هذا المرض اهزمه جوله ويهزمني جولات".

وتابع :" لكني لازلت واقف على قدمي ولن ادير ظهري له ولن استسلم ليس تشبثا بالحياه ولكني لا احب الهزيمه وربنا معايا".

وتمنى متابعيه الشفاء العاجل له.