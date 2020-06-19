شكرا لمتابعة خبر عن توقعات بتراجع فرص هطول الأمطار على عسير والباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

توقع عبدالعزيز الحصيني، باحث في الطقس والمناخ، تراجع فرصة الأمطار على عسير والباحة، عدا مرتفعات جازان لمدة يومين.

كما توقع انحسار الأمطار نواحي اليمن، مؤكدًا أن أفضل وقت لزيارة مناطق عسير وجازان والباحة والطائف يكون في النصف الثاني من شهرذي القعدة 1441هـ.