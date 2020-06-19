شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. زحام شديد واصطفاف المركبات بطول الطريق في أبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): وثّق مقطع فيديو، زحام شديد واصطفاف المركبات بطول الطريق في أبها، وذلك على الرغم من التحذيرات . وثّق مقطع فيديو، زحام شديد واصطفاف المركبات بطول الطريق في أبها، وذلك على الرغم من التحذيرات . وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت عن تسجيل 53 حالة إصابة بفيروس كورونا في أبها خلال الـ24 ساعة الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. زحام شديد واصطفاف المركبات بطول الطريق في أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.