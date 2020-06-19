شكرا لمتابعة خبر عن أسباب الدوخة أثناء تدخين "المعسل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):أكد الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن القلب لا يشكل أكثر من 15% من أسباب الشعور بالدوحة.
وأضاف أن "الغالبية العظمى من الأذن الداخلية ومؤثرات أخرى مثل الأدويه وفقر الدم تسبب الدوخة " .
وأفاد بأن أسباب الدوخة أثناء "المعسل" هي: " ارتفاع غاز أول أكسيد الكربون 10x، ارتفاع الضغط، نقص السكر خاصة إذا كان جائعا أثناء التدخين ".
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