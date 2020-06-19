شكرا لمتابعة خبر عن أسباب الدوخة أثناء تدخين "المعسل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أكد الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن القلب لا يشكل أكثر من 15% من أسباب الشعور بالدوحة.

وأضاف أن "الغالبية العظمى من الأذن الداخلية ومؤثرات أخرى مثل الأدويه وفقر الدم تسبب الدوخة " .

وأفاد بأن أسباب الدوخة أثناء "المعسل" هي: " ارتفاع غاز أول أكسيد الكربون 10x، ارتفاع الضغط، نقص السكر خاصة إذا كان جائعا أثناء التدخين ".