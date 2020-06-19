شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق ألعاب معينة والسماح لعدد قليل بالدخول لأماكن الترفيه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

وضعت هيئة الترفيه، اليوم الجمعة، شروطها لعودة الأنشطة الترفيهية في المملكة في ظل عودة الحياة إلى طبيعتها والتعايش مع فيروس كورونا

وأوضحت الهيئة إنه سيتم إغلاق الألعاب التي يصعب تعقيمها والتي تحتوي على حوض كرات صغيرة أو ماشابه ذلك، بالإضافة إلى منع إقامة الألعاب والأنشطة التي تعتمد على وجود أجهزة VR لاحتمالية نقل العدوى.

وأكدت على أنه سيتم استخدام الوسائل الالكترونية عند الدفع ، ومحاولة تجنب استخدام الأوراق النقدية.

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وأضافت أنه سيتم قياس درجة حرارة الزوار عند المداخل والتأكد من تطبيق الاجراءات الوقائية، وإلزام جميع العاملين في مواجهة العامة بالتسجيل في تطبيق موعد لعمل التقييم اليومي.

ولفتت إلى أنه سيتم تحديد الطاقة الاستيعابية في الفعالية بواقع شخص لكل 9 متر مربع وبما يضمن تطبيق التباعد الجسدي، ووضع حواجز بين الموظفين والزوار للحفاظ على سلامة الجميع.

وقالت إنه سيتم تفعيل دور إدارة الحشود داخل الفعاليات والتعامل بشكل مباشر مع أي تجمعات لا تحقق التباعد الجسدي.

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