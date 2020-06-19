شكرا لمتابعة خبر عن دخول الأبناء إلى حساب آبائهم لإصدار تصريح سفر دون علمهم جريمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فهد القزيز (صدى): شهدت الأونة الأخيرة قيام بعد الأبناء بالدخول إلى حساب آبائهم على منصة أبشر لإصدار تصريح بالسفر دون علم آبائهم. شهدت الأونة الأخيرة قيام بعد الأبناء بالدخول إلى حساب آبائهم على منصة أبشر لإصدار تصريح بالسفر دون علم آبائهم. ولا يعلم بعض الأبناء إن هذا التصرف قد يعرضهم للمسائلة القانونية. وينص النظام الجزائي على اعتبار هذا التصرف "انتحال للشخصية"، وقضايا انتحال الشخصية مجرمة وفقًا للنظام وتستحق العقوبة. وينطبق بحق الأبناء في هذه الحالة المادة الثانية من النظام الجزائي لجرائم التزوير ويعاقب بالعقوبة الواردة في المادة الثامنة من النظام.

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