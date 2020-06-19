شكرا لمتابعة خبر عن الأمير الوليد بن طلال يمشي 10 كيلو مترًا يوميًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف الأمير الوليد بن طلال، عن جدول برنامجه الرياضي اليومي، إذ تبين أنه قطع مسافة 1065 كيلو مترًا خلال 49 يومًا .

وذكر الأمير الوليد، أنه قطع مسافة 423 كلم مشياً على الأقدام، ومسافة 643 كلم على الدراجة الهوائية، خلال الفترة من 22 أبريل وحتى 9 يونيو 2020.

يذكر أن الأمير يقطع يوميًا المسافة الفاصلة بين مكتبه في برج “المملكة” وقصره في حي الفاخرية والتي تقدر بنحو 10 كيلومترات.