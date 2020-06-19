شكرا لمتابعة خبر عن عودة الأنشطة الترفيهية في المملكة ووضع دليل إرشادي للوقاية من «كورونا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، اليوم الجمعة، عن إطلاق الدليل الإرشادي لعودة الأنشطة الترفيهية بالمملكة في إطار العودة للحياة الطبيعية، حيث أوضح الدليل شروط العودة بحذر.

وقال «آل الشيخ» عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «أطلقنا اليوم في هيئة الترفيه الدليل الإرشادي لعودة الأنشطة الترفيهية بما يضمن التباعد الاجتماعي وعدة جوانب تنظيمية ووقائية وسيعلن عن تاريخ العودة في وقت لاحق».

وتضمنت إجراءات عودة النشاط الترفيهي في المملكة عدة جوانب أبرزها، جانب التوعية الصحية الذي يعتمد على نشر الرسائل الإعلامية وتوفير مواد تثقيفية لتوعية جميع العاملين والزائرين بالإضافة إلى اللوحات الإرشادية.

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كما سلطت الضوء على إجراءات العودة جانب التباعد الجسدي، والذي يشمل التعديل على تدفق الحشود، وترتيب الجلوس والممرات ووضع ملصقات على الأرض واستخدام مسارات تقلل الازدحام.

وشملت الشروط الجانب التنظيمي، والذي تضمن لأخذ بعين الاعتبار التقصي الوبائي للمخالطين والحضور وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الوقائية للمنظمين والزوار.

والجانب الأخير شمل الإجراءات الوقائية في كل ما يتعلق بنظافة وتعقيم المرافق الترفيهية، وتوفير الكمامات والمعقمات وغيرها.

ويمكن الإطلاع على الدليل من هنا