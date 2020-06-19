شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. إغلاق ملاحم مخالفة في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): أغلقت أمانة محافظة جدة، اليوم، عدة ملاحم مخالفة بشارع الذهب في سوق النورية بالبلد. أغلقت أمانة محافظة جدة، اليوم، عدة ملاحم مخالفة بشارع الذهب في سوق النورية بالبلد. يذكر أن الإغلاق تم لمنع التجمعات العمالية، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية الهادفة للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. إغلاق ملاحم مخالفة في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.