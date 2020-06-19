شكرا لمتابعة خبر عن موقف الورثة الإناث اللواتي يتقاضين معاش تقاعد عائلهم بعد تزوجهن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت التأمينات الاجتماعية أنه في حالة زواج (الأرملة، البنت، الأخت، بنت الأبن) يتم قطع نصيبها في معاش تقاع عائلهم.

ولفتت إلى أنه يرد النصيب المقتطع على باقي المستحقين، ويصرف لها منحة زواج قدرها 18 شهرًا من قيمة نصيبها.

وعلى سبيل المثال ( إذا كان المعاش 500 ريال) فإن قيمة المنحة ستكو ن500 مضروبة في 18 وهو ما يساوي 9000 ريال.