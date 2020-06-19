شاهد.. لحظة انقاذ سيارات عالقة في رمال شاطيء الشقيق

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): شهد شاطيء الشقيق في المنطقة الجنوبية محاولات متعددة لانقاذ سيارات عالقة في رماله. شهد شاطيء الشقيق في المنطقة الجنوبية محاولات متعددة لانقاذ سيارات عالقة في رماله. ووثقت جمعية غوث للإنقاذ لحظة انتشال إحدى السيارات العالقة في رمال الشاطيء عبر حسابها الرسمي على "تويتر".

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