استمرار الأتربة المثارة على مكة المكرمة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا مبكرًا على مكة المكرمة، يفيد باستمرار الأتربة المثارة.
وأكدت الهيئة، أن حالة الطقس مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وشبه انعدام في الرؤية، إذ ستستمر حتى الـ11 مساء اليوم الجمعة.
كما نبهت من سحب رعدية ممطرة على جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في الرؤية، حتى الثامنة مساءًا.
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