الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم

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الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى): أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن المناطق التي سجلت أعلى درجات حرارة اليوم الجمعة. أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن المناطق التي سجلت أعلى درجات حرارة اليوم الجمعة. واحتلت الأحساء قائمة المناطق الأعلى في درجات الحرارة، حيث سجلت 44.1 درجة مئوية وتلاها الدمام 44 درجة. وسجلت مكة المكرمة ووادي الدواسر وشرورة 43 درجة.

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