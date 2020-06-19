بالفيديو.. شلالات وادي الكدا بفيفاء

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أظهر مقطع فيديو، شلالات وادي الكدا أسفل جبال فيفاء في الحد الجنوبي، اليوم السبت. أظهر مقطع فيديو، شلالات وادي الكدا أسفل جبال فيفاء في الحد الجنوبي، اليوم السبت. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد حذرت من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، حتى العاشرة مساء اليوم الجمعة.

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