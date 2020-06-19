شكرا لمتابعة خبر عن خالد العبدالكريم يشرح الفرق بين مسحة الفم والأنف في فحص «كورونا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الوكيل المساعد للرعاية الأولية بوزارة الصحة، الدكتور خالد العبدالكريم، إن المسح في بداية الجائحة كان يؤخذ من الأنف والفم.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية، أنه مع الوقت أثبتت الدراسات أنه لافرق بالدقة بين الأنف والفم عند بداية المرض؛ لذلك يتم الاعتماد على طريقة واحدة فقط والأمر بسيط.

ولفت إلى أن المسح الموسع في المملكة يزيد من ارتفاع تسجيل الحالات.