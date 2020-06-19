خالد العبدالكريم يشرح الفرق بين مسحة الفم والأنف في فحص «كورونا»

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال الوكيل المساعد للرعاية الأولية بوزارة الصحة، الدكتور خالد العبدالكريم، إن المسح في بداية الجائحة كان يؤخذ من الأنف والفم.
وأوضح في تصريحات تلفزيونية، أنه مع الوقت أثبتت الدراسات أنه لافرق بالدقة بين الأنف والفم عند بداية المرض؛ لذلك يتم الاعتماد على طريقة واحدة فقط والأمر بسيط.
ولفت إلى أن المسح الموسع في المملكة يزيد من ارتفاع تسجيل الحالات.
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