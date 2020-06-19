شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مسحة كورونا تُؤخذ في نصف دقيقة بمركز الفحص الموسع بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

دشّنت وزارة الصحة، مركز الفحص الموسع بالرياض ضمن المرحلة الثالثة للمسح النشط.

وسلّط تقرير تليفزيوني، الضوء على مقر المسح الموسع في الرياض وتحديدًا في الملز، إذ تأخذ المسحة نصف دقيقة فقط.

وأكد برنامج "كلنا مسؤول"، أن نتيجة الفحص تأتي عبر الجوّال خلال 48 ساعة من أخذ المسحة.

وأشار إلى أنه تم أخذ 1200 مسحة منذ صباح اليوم وحتى الآن، مضيفًا أن الشخص يأتي بسيارته ويدخل لعمل المسحة ثم يخرج في أقل من دقيقة.