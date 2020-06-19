شكرا لمتابعة خبر عن «الذيابي» يروي تجربته مع «كورونا»: «الأعراض خدعتني» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

روى الدكتور عبدالله الذيابي؛ المختص في أمراض الباطنة وجهاز هضمي، تجربته مع الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأوضح "الذيابي" في تصريحات تلفزيونية أنه لم يتوقع أن يكون لديه الفيروس في بداية الأعراض لاختفاء الزكام أو العطس أو غيرها من أعراض البرد، مشيرًا إلى أن الأعراض كادت تخدعه بأنه ليس "كورونا".

وقال إن الأمر بدأ بالصداع في أخر رمضان، ما بين شديد إلى متوسط، ووجع عظام شديد، وعلى الرغم من أن درجة الحرارة كان 37 إلا أنه كان يشعر بالسخونية من حين لأخر.

Advertisements

ولفت إلى أنه أصيب بالتهاب العين، وصولًا إلى فقدان حاسة الشم والتذوق، والشعور بالخمول والكسل؛ إلا أنه لم يكن لديه ضيق في التنفس أو زكام أو عطس.

وأضاف أن الأعراض أخذت منه 4 أيام، إلا أن التذوق وفقدان الشم أخذ 9 أيام.

وأكد على أهمية الحالة النفسية في العلاج، مؤكدًا أن لها تأثير كبير.