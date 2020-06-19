شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. المصلون يؤدون صلاة الجمعة مع إلتزام كامل بالإجراءات الإحترازية بمساجد الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثقت صور أداء المصلون اليوم في عدد من مساجد الرياض أثناء تأديتهم لشعائر صلاة الجمعة وسط إلتزام بالاشتراطات والاحترازات الوقائية للحد من تفشي فيروس " وثقت صور أداء المصلون اليوم في عدد من مساجد الرياض أثناء تأديتهم لشعائر صلاة الجمعة وسط إلتزام بالاشتراطات والاحترازات الوقائية للحد من تفشي فيروس " كورونا " المستجد، التي أوصت بها وزارة الصحة. وكشفت صور متداولة المصلون في بعض مساجد الرياض، وهم ملتزمون بكافة الاشتراطات الصحية والوقائية، من لبس كمامات وإحضار سجادات من منازلهم، والالتزام بالتباعد اللازم داخل المساجد، وغير ذلك من الاشتراطات. Advertisements

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