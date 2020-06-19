شكرا لمتابعة خبر عن بدء التحقيق مع مستدرج القاصرات لأغراض دنيئة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صدى

إشارة إلى ما نشرته "" مساء أمس الخميس بشأن أحد المشاهير الذي يستدرج القاصرات لأغراض دنيئة، فقد أعلنت النيابة العامة أنه بدأ التحقيق مع المذكور.

وكشف مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة الدائرة المختصة لإجراءات التحقيق مع المقيم الذي استغل القاصرات بالتصوير في مشاهد خادشة للحياء ونشر ذلك عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن تم القبض عليه من قبل الجهة المختصة.

Advertisements

وأشار إلى أنه بمثول المتهم المذكور لإجراءات التحقيق جرى إعلامه بالحقوق المكفولة له نظاماً، وتم إخضاعة للاستجواب المفصًل، والأمر بإيقافة على ذمة القضية.

وأكد المصدر أن إنتاج ما من شأنه المساس بالآداب العامة ونشره عبر وسائل التواصل يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وتصل عقوبته إلى السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال ، طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ويعتبر من الظروف المشددة للعقوبة طبقاً لنظامي مكافحة التحرش وحماية الطفل.