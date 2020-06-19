بالصور.. فريق التطوع يقيم نقاط فرز لـ 23 جامعًا بمنطقة الرياض

أقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض نقاط فرز وفحص أولية لأكثر من 23 جامعًا داخل مدينة الرياض وخارجها؛ وذلك لفرز المصلين لصلاة الجمعة.

ونفذ فريق التطوع بمنطقة الرياض هذه المبادرة من خلال أكثر من 50 متطوعًا؛ حيث تم توزيع متطوعين للجوامع خارج مدينة الرياض والذي يبلغ عددها 18 جامعًا.

فيما تم توزيع 3-4 متطوعين للجوامع داخل مدينة الرياض والذي يبلغ عددها خمسة جوامع.

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ويقوم المتطوعون بفرز المصلين قبل دخول المسجد والتأكد من درجات حرارتهم ولبس الكمامات وتعقيم الأيدي؛ حيث تعد هذه المبادرة للتأكيد على دور الهيئة المجتمعي من خلال فريق التطوع والمتطوعين التابعين لها وتحت مظلتها.

وجرى تغطية الجوامع الأكبر والتي تستوعب عدد مصلين أكثر في مدينة الرياض وهي جوامع الملك خالد والراجحي والبواردي والأخضر وسليمان الراجحي.

فيما تمت تغطية أغلب محافظات منطقة الرياض في هذه المبادرة ومن ضمنها محافظه ثادق ورماح والدوادمي والمجمعة والأفلاج والأرطاوية، إضافة للقرى والمدن التابعة لهذه المحافظات.

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