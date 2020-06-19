وزارة الصحة تبدأ تسجيل المؤهلات الزائدة من خلال نظام «موارد»

لغير الموفدين والمبتعثين..
بدأت وزارة الصحة تسجيل المؤهلات الزائدة، لغير الموفدين والمبتعثين، من خلال نظام «موارد» للكادر الصحي والإداري، سواء على الخدمة المدنية أو التشغيل.
ويستمر التسجيل لمدة شهر، اعتبارًا من يوم ٢٦ شوال الجاري، وذلك علما بأن من تم تسجيله مسبقًا لا داعي لتسجيله مرة أخرى.
ويقوم نظام «موارد» التابع لوزارة الصحة بالمملكة بتقديم العديد من الخدمات التي تعمل لمصلحة الموظفين، كوجود ملف شخصي لكل موظف. وإمكانية تحديث بيانات الموظف الموجودة في الملف. ووجود خدمة الإشعارات الذكية التي تنبه إلى آخر وأهم الأخبار الخاصة بالقطاع الصحي. والحصول على الإجازات من خلال تقديم طلب رسمي عبر تطبيق موارد.
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