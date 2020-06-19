النائب العام يأمر بالقبض على معنف زوجته بالباحة

احتجزها وأطفالها الثلاثة بالمنزل وغادر المنطقة
أصدر النائب العام الشيخ «سعود بن عبدالله المعجب» أمرًا بالقبض على شخص؛ قام بتعنيف زوجته وإيذائها واحتجازها مع أطفالها الثلاثة داخل منزله بمنطقة الباحة وتوجهه بعد ذلك إلى محافظة جدة تاركًا إياهم محتجزين بالمنزل وتعريض سلامتهم للخطر وسوء المعاملة.
وقد وجه «المعجب» بإحالة المتهم الفار حال القبض عليه إلى النيابة العامة؛ لإجراء المقتضى النظامي بشأنه.
وبيّن المصدر أن توجيه النائب العام تضمن كذلك التأكد من تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمجني عليها وأطفالها الثلاثة وإجراء التقويم الطبي لهم، ونقلهم إلى دار الإيواء حال لزوم الأمر ذلك.
وأوضح المصدر أن النيابة العامة تتابع كل وقائع الإيذاء المنطوية على جريمة، وكل أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو التهديد بها بتجاوز الجاني ماله من ولاية أو سلطة أو مسؤولية شرعيه أو قانونية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة طبقًا لنظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل والأنظمة ذات العلاقة.
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