الأمن العام ينشر مقطع فيديو باللغة الإنجليزية يوضح عقوبات التجمعات العمالية

نشر الحساب الرسمي للأمن العام السعودي، التابع لوزارة الداخلية، بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو باللغة الإنجليزية يوضح عقوبات التجمعات العمالية.

وبيَّنت وزارة الداخلية أن عقوبات التجمعات العمالية تشمل أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم يتكون من 5 أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة.

وجاءت العقوبات كالتالي:

في المرة الأولى للمخالفة تكون العقوبة 50 ألف ريال على المنشأة أو المسؤول، وعلى الحضور أو من دعا للحضور أو تسبب في التجمع مبلغ 5 آلاف ريال.

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وإذا تكررت المخالفة للمرة الثانية، تكون العقوبة 100 ألف ريال على المنشأة أو المسؤول، وتفرض عقوبة على الحضور أو من دعا للحضور أو تسبب في ذلك مبلغ 10 آلاف ريال.

وتتم مضاعفة العقوبة المقررة في المرة الثانية إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة، على المسؤول، وتتم إحالته للنيابة العامة، كما يحال الحضور والمتسبب في ذلك للنيابة العامة.

وفي حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لمدة 3 أشهر، وفي حال تكررت للمرة الثانية تغلق 6 أشهر.

وإذا كان المخالف من المقيمين في المملكة، فيتم إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.