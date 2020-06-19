بـ44.1 .. الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة الجمعة

الدمام ومكة في المرتبة الثانية والثالثة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أعلى درجات الحرارة التي سُجلت في المملكة، اليوم الجمعة، والتي رصدها المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.
وأوضحت أن الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة بـ44.1 درجة مئوية، تلتها الدمام بـ44 ثم مكة المكرمة وودادي الدواسر وشرورة 43 درجة،
فيما سجلت الصيصومة 42.8 والرياض والمدينة المنورة 42 درجة .
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