القبض على مواطن ارتكب 10 جرائم سرقة أموال ومركبات

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر، وذلك إثر تورطه بارتكاب عشر جرائم تمثلت في تكسير أجهزة الصراف الآلي بغرض سرقة المال، وسرقة ثلاث مركبات.

جاء ذلك، حسبما صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي.

وأضاف الغامدي أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

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