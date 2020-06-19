أمانة جدة تصادر 4.3 أطنان من الخضروات

صادرت بلدية الصفا الفرعية 4.3 أطنان من الخضروات والفواكه ضمن الحملات المتواصلة على البسطات العشوائية في محيط السوق المركزي بالنطاق. وأوضح رئيس البلدية المهندس عمرو حافظ، أن حملة إزالة البسطات العشوائية تتم بصفة يومية حيث جرى إتلاف 17 من العربات بعد رصدها في الشوارع وأمام العمائر السكنية، وأكد أنه سيتم متابعة المواقع لعدم عودة البسطات عليها، ضمن جهود أمانة جدة لمكافحة هذه الظاهرة.



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