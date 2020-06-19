السعودية | النيابة السعودية تأمر بالقبض على معنف زوجته

شكرا لقرائتكم النيابة السعودية تأمر بالقبض على معنف زوجته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدر النائب العام السعودي سعود المعجب أمراً بالقبض على شخص قام بتعنيف زوجته وإيذائها واحتجازها مع أطفالها الثلاثة داخل منزله بمنطقة الباحة، ثم توجه بعد ذلك إلى محافظة جدة، تاركاً إياهم محتجزين بالمنزل ومعرضا سلامتهم للخطر، وقد وجه النائب العام بإحالته حال القبض عليه إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى النظامي بشأنه.

وبيّن المصدر أن توجيه النائب العام تضمن كذلك التأكد من تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمجني عليها وأطفالها الثلاثة وإجراء التقويم الطبي لهم، ونقلهم إلى دار الإيواء حال لزوم الأمر ذلك.

وأوضح المصدر أن النيابة العامة تتابع كافة وقائع الإيذاء المنطوية على جريمة، وكل أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو التهديد بها بتجاوز الجاني ما له من ولاية أو سلطة أو مسؤولية شرعية أو قانونية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة طبقاً لنظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل والأنظمة ذات العلاقة.

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التحقيق مع متحرش

وعلى صعيد متصل، باشرت الدائرة المختصة في النيابة العامة إجراءات التحقيق مع مقيم (من جنسية عربية في العقد الثاني من العمر)، لقيامه باستدراج القاصرات لأغراض سيئة، واستغلالهن بالتصوير في مشاهد خادشة للحياء ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تم إلقاء القبض على المتهم من قبل الجهة المختصة.

وأكد المصدر أنه بمثول المتهم المذكور لإجراءات التحقيق جرى إعلامه بالحقوق المكفولة له نظامًا، وتم إخضاعه للاستجواب المفصّل، والأمر بإيقافه على ذمة القضية.

يذكر أن عقوبة الجريمة تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال، طبقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ويعتبر من الظروف المشددة للعقوبة طبقًا لنظامي مكافحة التحرش وحماية الطفل.

وفي وقت سابق، صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية ضبطت شخصاً قام باستدراج القاصرات واستغلالهن بالتصوير عبر مشاهد خادشة للحياء ومجاهرته بأفعاله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم القبض عليه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.