، مستشفى قيا العام ينظم حملته التوعوية "نعود بحذر" ،

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نظم مستشفى قيا العام، حملته التوعوية تحت شعار "نعود بحذر" في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع من فيروس كورونا المستجد، وتأتي الحملة توافقًا مع تخفيف الإجراءات الاحترازية والعودة لممارسة الحياة الطبيعية بشكل تدريجي.
وكثف المستشفى جهوده التوعوية بتوزيع بروشورات ووضع لوحات في الأسواق والأماكن العامة، تتضمّن إرشادات ونصائح على أهمية الوقاية عبر استخدام الكمامة القماشية عند الخروج من المنزل، وأهمية ترك مسافة آمنة بمسافة مترين عن الآخرين، بالإضافة إلى التذكير بأن الفيروس لا يزال موجودًا.
وشارك في الحملة عدد من المتطوعين لنشر الوعي الصحي في الجوامع والمساجد، وعمل نقاط فرز بصري للمصلين قبل دخولهم لأداء فريضة صلاة الجمعة.
كما قام المستشفى عبر هذه الحملة بتوعية المصلين بضرورة الالتزام بالاحتياطات الوقائية؛ ومنها الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وعدم المصافحة، والمداومة على لبس الكمامة، وغسل اليدين.
يذكر أن الحملة حظيت بتفاعل واسع من المصلين في مساجد المنطقة، مؤكدين دعمهم ومساندتهم للجهود المبذولة للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره.
19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441 07:51 PM
من خلال توزيع بروشورات وإقامة نقاط فرز للمصلينمستشفى قيا العام ينظم حملته التوعوية "نعود بحذر"
نظم مستشفى قيا العام، حملته التوعوية تحت شعار "نعود بحذر" في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع من فيروس كورونا المستجد، وتأتي الحملة توافقًا مع تخفيف الإجراءات الاحترازية والعودة لممارسة الحياة الطبيعية بشكل تدريجي.
وكثف المستشفى جهوده التوعوية بتوزيع بروشورات ووضع لوحات في الأسواق والأماكن العامة، تتضمّن إرشادات ونصائح على أهمية الوقاية عبر استخدام الكمامة القماشية عند الخروج من المنزل، وأهمية ترك مسافة آمنة بمسافة مترين عن الآخرين، بالإضافة إلى التذكير بأن الفيروس لا يزال موجودًا.
وشارك في الحملة عدد من المتطوعين لنشر الوعي الصحي في الجوامع والمساجد، وعمل نقاط فرز بصري للمصلين قبل دخولهم لأداء فريضة صلاة الجمعة.
كما قام المستشفى عبر هذه الحملة بتوعية المصلين بضرورة الالتزام بالاحتياطات الوقائية؛ ومنها الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وعدم المصافحة، والمداومة على لبس الكمامة، وغسل اليدين.
يذكر أن الحملة حظيت بتفاعل واسع من المصلين في مساجد المنطقة، مؤكدين دعمهم ومساندتهم للجهود المبذولة للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره.
، مستشفى قيا العام ينظم حملته التوعوية "نعود بحذر" ،
المصدر : الخليج 365
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