للخريجين.. كيف تحصل على تمويل بـ300 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية؟

حدد بنك التنمية الاجتماعية شروط وإجراءات تمويل الخريجين بحد أقصى 300 ألف ريال بهدف استيعاب المؤهلين للعمل الحر من الأعداد المتزايدة من خريجي المعاهد الصحية والخريجين المعدين للتدريس من خلال برنامج خاص يلبي احتياجاتهم.

وأضاف بنك التنمية الاجتماعية، عبر موقعه الإلكتروني، أن برنامج تمويل الخريجين يدعم تأسيسهم لمشاريع صغيرة أو ناشئة تتوافق مع خبراتهم وتخصصاتهم العلمية.

وأكد بنك التنمية الاجتماعية أن الأنشطة المستهدفة بتمويل الخريجين هي: عيادات أسنان-أنشطة المختبرات الطبية- معامل تركيب وصناعة الأسنان-الأشعة-ضيافة أطفال-الرعاية النهارية لذوي الاحتياجات الخاصة-المراكز الرياضية- مراكز العلاج الطبيعي-الصيدليات في المناطق الواعدة-معامل النظارات والبصريات.

شركاء بنك التنمية الاجتماعية

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أنه يتم استقبال ومعالجة طلبات التمويل من خلال التعاون مع الجهات الراعية، ويتم تحديد مواعيد الاستقبال والمعالجة بناءً على الآلية المتبعة في الجهة الراعية والموضحة على موقعهم.

ووفقًا لبنك التنمية الاجتماعية فإن شركاء البنك، هم: معهد ريادة الوطني للأعمال، ومؤسسة نماء المنورة، ومركز الجبيل للتنمية الصناعي، وغرفة جازان، وغرفة حائل، وغرفة مكة، وغرفة ينبع.

وحدد بنك التنمية الاجتماعية شروط التقديم للحصول على تمويل الخريجين، منها:

أن يكون المتقدم سعوديًّا/ة الجنسية.

العمر: لا يقل عن 21 عامًا ولا يزيد على 65 عامًا.

ألا يجمع بين طلبي تمويل من برامج البنك التمويلية.

4- أن يتفرغ لتشغيل مشروعه أو تعيين مدير للمشروع سعودي ذي خبرة وكفاءة.

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5 - أن يسمح الوضع المالي والائتماني للمتقدم بالحصول على التمويل.

6 - تعبئة نماذج التقديم الخاصة بكل برنامج، واستكمال المتطلبات الأخرى المتعلقة بإتمام عملية التقييم المتبعة في البنك.

7 - أن يكون ضمن المشاريع التي يمولها البنك.

8 - أن يكون ذا قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

9 - أن يكون جديدًا أو تحت التأسيس (لم يمضِ على تشغيله أكثر من 3 سنوات)

10 - ألا يتجاوز مبلغ التمويل (300.000) ريال.

11 - تقديم ضمانات السداد بما لا يقل عن 50% من قيمة التمويل المطلوب من البنك.

12 - دفع رسوم الخدمة.

13 - اجتياز المقابلة الشخصية.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أن العميل يجب أن يقدم عند المقابلة الشخصية عدة مستندات، منها: «أصل البطاقة الشخصية، وأصول المؤهلات والشهادات والخبرات المسجلة في طلب التقديم، وتقديم عرض توضيحي لفكرة المشروع «باوربوينت» لا تزيد مدته على 20 دقيقة، والتوقيع على إقرار الاستعداد بتوفير الضمانات المشار إليها في طلب التمويل.

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