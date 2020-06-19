الجوف.. ضبط منشأة مخالفة لتعبئة المياه.. وإحالة المتورطين للجهات المعنية

بالتعاون بين «الغذاء والدواء» وأمانة المنطقة
أعلنت «هيئة الغذاء والدواء»، الجمعة، عن ضبط منشأة غير مرخصة لتعبئة المياه، وإحالة المتورطين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات ضدهم.
جاء ذلك في بيان للهيئة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قائلة: ضبطت «الغذاء والدواء»، بالتعاون مع أمانة الجوف مُنشأة غير مرخصة لتعبئة المياه.
وأكدت الهيئة، أنه تمت إحالة المسؤولين عن هذه المنشأة إلى الجهات المعنية؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة ضدهم.
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