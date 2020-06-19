4 خطوات لحجز موعد من وزارة البيئة والمياه والزراعة

عبر موقعها الإلكتروني
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة ميعاد الإلكترونية لطلب حجز موعد لزيارة ديوان الوزارة؛ من أجل تنظيم زيارة المستفيدين، وتماشيًا مع الإجراءات الوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا COVID–19.
وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الهدف من خدمة ميعاد، الحفاظ على سلامة المراجعين وسرعة إنجاز الخدمة والإجراءات المطلوبة.
وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنه لن يسمح بدخول الديوان العام للوزارة بدون موعد مسبق، لافتةً إلى أن المرحلة الأولى تقتصر على مراجعي الديوان، وستشمل الفروع لاحقًا.
وحددت وزارة البيئة والمياه والزراعة خطوات حجز الموعد من خلال اختيار خدمة ميعاد عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، ثم تعبئة بيانات الموعد المراد الحصول عليه، ثم تأكيد الموعد والحصول على التذكرة الإلكترونية، ثم إبراز التذكرة عبر الجوال عند بوابة الدخول.
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