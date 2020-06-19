بالصور.. الجهات الأمنية بجدة تتابع تطبيق أمر منع التجول لمواجهة كورونا

واصلت الجهات الأمنية بمحافظة جدة، اليوم الجمعة، جهودها لتطبيق أمر منع التجول المحدد من الساعة الثالثة عصرًا وحتى السادسة صباحًا.

وتأتي هذه الجهود في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس «كورونا المستجد»، مع تسهيل مهام القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من منع التجول؛ لإيصال خدماتها للمواطنين والمقيمين، مع تقيدها بتعليمات وزارة الصحة الكفيلة بالحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وأظهرت عمليات الرصد لجهود تطبيق أمر منع التجوال، انتشارًا أمنيًا مكثفًا ووجود النقاط الميدانية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية في الطرقات والشوارع والميادين العامة ومداخل ومخارج المحافظة.

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وظهرت الشوارع خالية من المركبات والمارة، ما يؤكد استشعار المواطنين والمقيمين لمسؤولياتهم ووعيهم المجتمعي؛ لدعم الخطط والإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة المملكة لاحتواء الفيروس والوقاية منه والحد من انتشاره.

ودعت الجهات الأمنية الجميع للبقاء في المنازل، وعدم الخروج إلا للضرورة، مع الالتزام بالضوابط التي حددتها الجهات المختصة.

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