« 911»: حادث مروري بمحافظة جدة.. ونقل المصابين إلى المستشفى

أعلن مركز العمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، اليوم الجمعة، وقوع حادث مروري بمحافظة جدة نتج عنه عدد من الإصابات.

جاء ذلك في بيان لمركز العمليات الأمنية، عبر حسابه الرسمي على تويتر، قائلًا: اصطدام مركبتين في محافظة جدة (الحمدانية)، نتج عنه عدد من الإصابات.

وأكد المركز أن الجهات المختصة باشرت الحادث، ونُقل المصابون إلى المستشفى.

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