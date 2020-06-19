«أمانة جدة» تصادر نصف طن أسماك بسوق «البنقلة»

ضمن جولات الرقابية
صادرت أمانة محافظة جدة نصف طن من الأسماك بسوق السمك المركزي، ضمن جولاتها الرقابية على أسواق النفع العام؛ للتأكد من سلامة الغذاء، وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والحماية من انتشار العدوى.
وجرى تسليم الصالح منها للجمعيات الخيرية حسب المتبع، والفاسدة جرى إتلافها وحجز 6 مركبات لباعة جائلين وإتلاف 50 كيس ثلج غير صالح للاستخدام ورصد وضبط 47 مخالفة صحية واشتراطات بلدية وإجراءات احترازية.
وأكد وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني حرص الأمانة على تقديم خدماتها لسكان محافظة جدة كافة والرقابة على هذه الأسواق.
ودعت أمانة جدة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أية مخالفات أو ملحوظات عبر مركز الاتصال 940.
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