استئصال ورم ضخم من مخ سيدة داخل «مستشفى الملك فهد» بالباحة

خلال جراحة دقيقة استغرقت 6 ساعات

تمكّن فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب بمنطقة الباحة، من إجراء عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم كبير من مخ مريضة. العملية تم إجراؤها ضمن مبادرة التوأمة بين مستشفى الملك فهد بالباحة والأمير مشاري ببلجرشي، واستغرقت ست ساعات متواصلة، بمشاركة قسم التخدير وفريق التمريض. Advertisements وتتمتع المريضة المنوّمة في العناية المركّزة بمستشفى الأمير مشاري، بصحة جيدة، كما أنها تتمتع بوعي كامل. ويأتي إجراء هذه العملية تماشيًّا مع الجهود التي تقوم بها «صحة الباحة»؛ لتحقيق أحد أهدافها في تحسين الرعاية الصحية المقدمة في المستشفيات، وتبادل الخبرات بين مستشفيات المنطقة ومستشفى الملك فهد المرجعي بالمنطقة. اقرأ أيضًا: شاهد.. البروفيسور السعودي الجهني يجري أخطر جراحة لمريضة تخلى عنها طبيبها الفرنسي

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