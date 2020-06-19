31 ميدالية في مسابقة الكانجارو لتعليم جازان

حقق طلاب وطالبات تعليم جازان 31 ميدالية في مسابقة "الكانجارو للرياضيات" لعام 2020 والتي شارك فيها عن بعد نحو 44 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام والمدارس الأهلية بالمملكة.

نتائج متميزة ‫

قدم المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم أبوهادي التهنئة للطلاب والطالبات ولأسرهم ومدارسهم، مؤكداً أن هذه المنجزات تأتي استمرارا للنتائج المميزة لطلاب وطالبات الإدارة على كافة المستويات الوطنية والإقليمية، مضيفاً أن الإدارة وفرت العديد من المسارات التدريبية والإثرائية الداعمة للطلاب والطالبات للرفع من مستواهم العلمي بما ينعكس إيجابياً على أدائهم في الاختبارات والمسابقات المحلية والدولية، مقدماً الشكر للمساعدين للشؤون التعليمية "بنين وبنات" ولإدارتي النشاط الطلابي بنين وبنات على جهودهم في تهيئة الطلاب والطالبات ودعمهم أثناء سير المسابقة.

‬ إتقان الرياضيات

تعد مسابقة الكانجارو من أكبر المسابقات الدولية في الرياضيات، وتقام في أكثر من 70 دولة بمشاركة نحو 6 ملايين طالب وطالبة، وتستهدف الطلبة من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، وتهدف لتشجيع الطلبة على إتقان المعرفة في الرياضيات وتطوير المهارات الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية وتوفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات.