إغلاق 5 محلات تجارية مخالفة برجال ألمع

نفّذت بلدية محافظة رجال ألمع جولات تفتيشية ورقابية، شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمسالخ والمطابخ والبوفيهات. وأسفرت الجولات التفتيشية التي بلغت 62 جولة عن إغلاق 5 محلات تجارية، ومصادرة 36 مادة غذائية غير صالحة، وسجلت عددًا من المخالفات على المحلات التي أخلت باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية.

وأكد رئيس البلدية سعيد آل مصمع، أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحلات التجارية المعنية بتصنيع المواد الغذائية وبيعها لضمان الصحة العامة.